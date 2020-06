Riparte il progetto del distretto rurale Terre Vestine: primo vertice dei sindaci a Città Sant'Angelo

Si è tenuta oggi pomeriggio 16 giugno nella sala consiliare del Comune di Città Sant'Angelo, la prima riunione dei sindaci che compongono il distretto rurale Terre Vestine. Il progetto era stato abbandonato da diversi anni ed ora proprio grazie all'impulso del sindaco angolano Perazzetti si stanno gettando le basi per far ripartire l'iniziativa, che punta al rilancio ed alla valorizzazione storica, turistica ed economica del comprensorio vestino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutti i primi cittadini coinvolti ha spiegato Perazzetti, si sono detti entusiasti per la riattivazione. Del distretto fanno parte 17 comuni ovvero Città Sant’Angelo, Civitella Casanova, Collecorvino, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Moscufo, Penne, Pianella, Picciano e Villa Celiera per la provincia di Pescara, e Arsita, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti e Montefino per quella di Teramo.