Distacco personale comunale, Blasioli replica a Forza Italia: “Nessuna furbata”

“Sono cospicui i finanziamenti che il Comune di Pescara ha ottenuto per il tramite della Regione Abruzzo in un periodo in cui, a causa delle condizioni di economiche di predissesto dell’Ente (causato, com’è noto, dalla precedente amministrazione di centrodestra), non sarebbe stato possibile utilizzare risorse proprie per la realizzazione di opere e azioni messe in atto in questi ultimi quattro anni. Tanti e tali fondi stanno mettendo a frutto un lavoro che giunge ora ad uno snodo particolare, si concretizza, e che ha quindi necessità di essere monitorato e vigilato, perché tempi e risultati vengano ottimizzati per il bene della comunità pescarese. A tale necessità risponde il distacco della dottoressa Marianna Di Stefano presso la Regione”.