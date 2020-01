Disservizi per la raccolta rifiuti, Catalano risponde all'assessore: "Giustificazioni imbarazzanti"

Giustificare i disservizi nella raccolta dei rifiuti con l'influenza è imbarazzante, una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini che pagano la Tari. Così la consigliera comunale del Pd Catalano torna nuovamente sul caso dei problemi riscontrati in alcuni quartieri della città per il ritiro della differenziata e per la mancanza di sacchetti per l'organico. Proprio la Catalano per prima aveva denunciato il disservizio, a seguito di alcune lamentele ricevute da cittadini di diversi quartieri della città ed ora commenta la replica dell'assessore arrivata ieri, che ha sottolineato invece come non ci sia alcuna emergenza in atto ma semplicemente una fase critica transitoria dovuta alla concidenza di due fattori, ovvero il ritardo nella consegna dei sacchetti dal fornitore e il picco di dipendenti di Attiva influenzati.

Aspettiamo la risoluzione della carenza dei sacchetti dell’organico, annunciata come imminente ma di cui evidentemente non sanno nulla neppure i consiglieri comunali di maggioranza che invece, in commissione Ambiente, parlavano di scorte esaurite ma i cittadini restano preoccupati per un servizio che fin dalla fine del 2019 sta andando a singhiozzo. Spero che non si chieda ai cittadini di aspettare la primavera, quando sarà passato il picco influenzale, per tornare ad avere un servizio efficiente e puntuale. Aspettiamo le soluzioni proposte dalla giunta Masci, influenza a parte. Intanto per far fronte alla situazione chiediamo di intensificare il personale, considerato che ci sono persone già assunte in part-time

L'assessore Del Trecco, ieri, aveva evidenziato come a causa del decreto dignità non si sia potuto provvedere all'assunzione per qualche mese di personale interinale per sopperire alle carenze.