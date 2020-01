Disservizi e mancanza di buste per la raccolta dei rifiuti: la denuncia della consigliera Pd Catalano

Disservizi ed addirittura mancanza di buste per l'organico in diversi quartieri della città sul fronte della raccolta e conferimento dei rifiuti. La denuncia arriva dalla consigliera comunale del Pd Catalano che ha raccolto le lamentele dei residenti dei Colli, San Giuseppe, Pescara Nord, San Silvestro per mastelli non ritirati nei giorni di competenza, e la mancanza di buste per l'organico, come confermato anche nella seduta della commissione Ambiente in Comune.

UN NUOVO ECOCENTRO A CITTÀ SANT'ANGELO

Per la Catalano, la giunta deve intervenire subito per un'inefficienza inaccettabile: