"Disobbedisco", la mostra su D'Annunzio e Fiume è un flop? La proposta di Blasioli: "Renderla gratuita"

Un incasso di poco superiore ai 300 euro in un mese, per una spesa di allestimento ed organizzazione che supera i 115 mila euro. Sono questi, secondo il consigliere regionale Pd Blasioli, i numeri sconfortanti fatti registrare da "Disobbedisco", la mostra dedicata a D'Annunzio e all'impresa di Fiume presente all'Aurum dal 1 dicembre scorso.

Per Blasioli si tratta di un risultato imbarazzante, considerando il periodo di punta in cui si è deciso di inaugurarla, e nonostante la scia dei molti eventi dedicati al Vate finanziati dall'amministrazione comunale e regionale, con un costo per l'ingresso di 3 euro a persona ricordando che la spesa complessiva è stata di 400 mila euro, di cui 115 mila euro solo per "Disobbedisco".

Ora, a meno che non si faccia una campagna a tappeto per portare tutti i sostenitori del centrodestra e le loro famiglie all’Aurum da qui al 27 settembre, data di chiusura dell’evento, viste le premesse la mostra potrebbe non essere destinata ad avere incassi migliori nei prossimi 9 mesi. Confermando il trend attuale infatti arriviamo a un incasso a fine mostra che ammonta a poco più di 3.000 euro, un’inezia rispetto ai suoi elevatissimi costi e la costante dell’autore, che dopo una presenza imponente fra gli appuntamenti de “La Festa della Rivoluzione”, dopo cinque anni ricompare sulla scena culturale pescarese, senza portare un impatto positivo per la città, se non dal punto di vista dell’offerta.

Blasioli evidenzia come altri eventi in città facciano registrare incassi record, come i Premi Flaiano o il Fla che ha fatto registrare oltre 30 mila presenze nell'ultima edizione.