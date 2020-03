Discarica Villa Carmine, Testa e De Renzis replicano a Blasioli: "Per la bonifica tutto secondo programma"

Procede senza problemi l'iter per la bonifica e messa in sicurezza della discarica di Villa Carmine a Montesilvano, assegnata all'Arap con la convenzione che scadrà solo nel 2023. Lo hanno fatto sapere i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia e della Lega Testa e De Renzis in risposta alle dichiarazioni fatte dal consigliere regionale Blasioli del Pd.

Blasioli infatti aveva lanciato l'allarme riguardante i 10 milioni di euro della convenzione Masterplan che sono destinati per le bonigfiche Sir "Fiumi Saline Alento" e che secondo il consigliere regionale potrebbero andare persi se non si accelereranno i tempi:

Sono state svolte le indagini ambientali e idrogeologiche, da parte di Arap soggetto attuatore, in collaborazione con Arta, per addivenire alla redazione del progetto e degli interventi da attuare; la Bonifica del sito denominato ‘ex Conceria CAP’ nel Comune di Chieti, all’interno del SIR ‘Chieti Scalo’, sito privato in cui la Regione interverrà in via sostitutiva a causa del fallimento della società che gestiva l’ex conceria, che rappresenta il ‘tumore’ inquinante per l’area di Chieti Scalo perché da questo sito si diffonde l’inquinamento dell’area; il completamento delle operazioni di ridefinizione del perimetro SIR ‘Fiumi Saline e Alento’, su cui l’Arta ha completato le sue attività dopo mesi e Arap deve rimettere la planimetria del nuovo perimetro da approvare come già sollecitato

I consiglieri ricordano anche l'acquisto ed installazione delle fototrappole per conto della Regione, sottolineando come tutte le attività sono in corso d'attuazione e dovranno terminare entro il 2023 come da convenzione, con la Regione che ha già sollecitato l'Arap per un'accelerazione delle attività: