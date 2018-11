Discarica dei veleni di Bussi, Leu: "Chiedere risarcimento alla ex Montedison"

«Con una lettera al ministro dell'Ambiente Costa chiediamo che lo Stato, tramite il suo ministero, agisca in giudizio per chiedere alla ex Montedison, oggi Edison, il risarcimento dei danni ambientali causati con le discariche dei veleni di Bussi sul Tirino. Una richiesta coerente con il principio del "Chi inquina paga"».

A scriverlo sono Rossella Muroni e Massimo Paolucci, rispettivamente deputata ed eurodeputato di Leu (Liberi e Uguali).

I due esponenti di Leu commentano anche la sentenza della Cassazione relativa alla vicenda e secondo Muroni e Paolucci: «ha infatti assolto solo per prescrizione gli imputati, ma ha riconosciuto il danno ambientale e stigmatizzato in modo definitivo le gravissime responsabilità della Montedison. Nelle motivazioni si ribadisce inoltre che l'avvelenamento delle acque sussiste, che coinvolge anche le falde e che ad oggi è stata realizzata solo una 'parziale' messa in sicurezza dei siti e non sono stati avviati i lavori di bonifica».

«Permangono», si legge ancora nella nota della deputata e dell'eurodeputato, «l'inquinamento e il danno per lo sversamento di agenti chimici altamente pericolosi sui terreni e nelle acque del fiume Aterno/Pescara. È quindi necessario accelerare sulle bonifiche di tutte le aree interessate, anche per prevenire danni maggiori sia all'ambiente che alla salute dei cittadini. Una tempestiva azione legale del ministero dell'Ambiente, supportata dalle competenze tecniche dell'Ispra, darebbe un segnale di attenzione a questa comunità che da anni attende giustizia e restituirebbe a tanti cittadini la fiducia nelle istituzioni».