Il consigliere Blasioli invita i ragazzi del "Fridays for future" a un sopralluogo alla discarica di Bussi

Un sopralluogo alla discarica di Bussi, per rendersi conto direttamente della situazione, per capire il grave danno causato in passato e gli effetti negativi per l'ambiente e la salute che ci sono stati e che ci saranno in futuro. Il consigliere regionale Pd Blasioli ha partecipato questa mattina allo sciopero globale per il clima organizzato dal comitato "Fridays for future" e che ha visto scendere nuovamente in piazza cittadini, studenti e associazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica al tema dei cambiamenti climatici.

Blasioli ha poi ricordato le ultime novità in merito alle procedure d'indagine e sull'avvio della bonifica del sito inquinato, dopo la segnalazione che aveva inoltrato nei giorni scorsi riguardante la rottura dei teli che coprivano il sito dei veleni.

La prima riunione operativa della Commissione regionale d'inchiesta sulla discarica di Bussi si è tenuta ieri all’Aquila nella sede del consiglio regionale, è stata l’occasione per entrare subito nel vivo. Si è calendarizzato un lavoro complesso di approfondimento e impulso, ma la notizia più importante è stato l’accoglimento della richiesta di effettuare un sopralluogo per verificare le problematiche relative allo stato attuale del capping. Fissato il sopralluogo ci recheremo non solo nei due grandi comparti dello stoccaggio, ma andremo anche a verificare lo stato dei luoghi dei terreni del Sin, di cui fanno parte ben 11 Comuni fra cui Piano D'Orta, che pure sarà oggetto di un sopralluogo della Commissione nei terreni della ex Montecatini”

Il consigliere sottolinea come la situazione sia ancora grave e pericolosa per chi vive in quella zona e per questo non si può perdere ulteriore tempo e per questo ha deciso d'invitare i ragazzi al sopralluogo:

È una cosa incredibile quello che c'è accaduto e che continua ad accadere. Abbiamo bisogno che loro ne prendano coscienza, perché è il loro futuro, ma è necessario mobilitarci insieme, per migliorare il nostro comune presente

Ricordiamo che Giovanni Legnini era stato nominato pochi giorni fa presidente della commissione d'inchiesta regionale per la discarica di Bussi.