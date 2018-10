Discarica di Bussi, il presidente Lolli scrive al Ministro Costa

Un appello al Ministro dell'Ambiente Costa, per chiedere di velocizzare le procedure per arrivare in tempi brevi alla bonifica del sito della discarica di Bussi. Il presidente vicario della Regione Lolli ha scritto al ministro evidenziando le problematiche relative alle procedure burocratiche che dovranno portare alla bonifica, e che invece rallentano costantemente l'iter.

Nella lettera Lolli ha chiesto un incontro a Costa aggiungendo che i nuovi ricorsi presentati da Edison al Tar e gli sviluppi giudiziari preoccupano la Regione ed i cittadini. Lolli chiede di "valutare attentamente lo stato dell'arte e individuare le necessarie iniziative da intraprendere per superare le odierne difficoltà"