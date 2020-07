Disagi e chiusure sull'A14, Pagano presenta un'interrogazione al ministro De Micheli. Il senatore, coordinatore regionale di Forza Italia, chiede di “sollecitare un veloce disbrigo di tutte quelle pratiche burocratiche che consentano al gestore di intervenire velocemente per porre fine ai disagi nel tratto abruzzese dell'autostrada”. Pagano invita anche ad "adottare urgenti interventi affinché il gestore applichi sostanziose riduzioni alla tariffa del pedaggio nel tratto in oggetto, considerati gli enormi disagi gravanti sugli utenti".

"Da ultimo - aggiunge l'esponente azzurro - Autostrade per l'Italia ha comunicato che chiuderà di nuovo per lavori il tratto Pescara Nord-Atri dell'A14. Di fronte a tale gravissima situazione sono sempre più frequenti le istanze provenienti da tutte le realtà sociali, economiche e produttive dell'Abruzzo e del Paese, che chiedono interventi rapidi per ovviare a tali problematiche".

Le maggiori criticità, evidenzia Pagano, si segnalano "soprattutto nel tratto compreso tra Pescara e Porto Sant'Elpidio e nell’area al confine tra Abruzzo e Molise". Tale "assurda situazione, se non si interverrà in maniera decisa, è destinata ad aggravarsi ulteriormente nel momento in cui comincerà il cosiddetto “esodo estivo” per le vacanze", conclude il senatore.