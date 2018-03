Dimissioni Gerosolimo e Di Matteo, il Pd: "La richiesta di azzeramento è irricevibile"

Il segretario regionale del Pd Abruzzo, Marco Rapino, e Camillo D'Alessandro, coordinatore della maggioranza di centrosinistra in consiglio regionale, intervengono circa la richiesta di azzeramento della giunta avanzata da Donato Di Matteo e Andrea Gerosolimo, assessori che hanno presentato le loro dimissioni.

E il consigliere D'Alessandro dichiara quanto segue:

"Trovo singolare la richiesta di azzeramento della giunta. Mi chiedo cosa c'entra la giunta e il lavoro che c'è da fare con posizioni che hanno il sapore del mettere le mani avanti, come se il consenso o il dissenso nei confronti dell'esecutivo regionale non li riguardasse direttamente, non riguardasse due componenti della giunta. Al di là della singolarità, è straordinario il tempismo. Invito i due assessori ad essere all'altezza dei momenti che in politica si vivono, quando si vince, ma soprattutto quando ci sono le difficoltà. Che, in ogni caso, riguardano tutti, compresi loro".