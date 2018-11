Dimissioni assessore Diodati, Alessandrini: "Si sente odore di trasformismo"

Non le manda a dire il sindaco Alessandrini in merito alle improvvise dimissioni dell'assessore Diodati, che nel pomeriggio di oggi ha ufficializzato la sua decisione con una lettera aperta al vetriolo indirizzata al primo cittadino pescarese. Alessandrini parla apertamente di "aria di trasformismo" e cita la sconfitta subita dal centrosinistra alle elezioni provinciali di secondo livello, dove la vittoria è andata al candidato del centrodestra Zaffiri.

Io credo che non ci siano ragioni amministrative dietro le dimissioni di Giuliano Diodati dalla Giunta. Dimissioni che sono la prevedibile conseguenza della scelta che ha portato alla perdita della Provincia di Pescara, orchestrata da chi ha bene in mente un percorso che probabilmente già da diverso tempo non è con il centrosinistra.

Parliamo di un assessore che ho rivoluto in squadra alla prima occasione utile dopo l’avvicendamento del settembre 2017 e che in questi mesi ha governato, non senza distinguo sull’operato di un’Amministrazione di cui è stato parte per la maggior parte del mandato. Un amministratore che oggi - a sei mesi dalle elezioni comunali e a tre da quelle regionali - si chiama fuori, sentendosi improvvisamente alieno dai progetti strategici per Pescara, pur avendo sempre avuto piena possibilità di agire politicamente con le sue importanti deleghe e di confrontarsi liberamente con la maggioranza.

Parliamo di un vizio antico della politica italiana, peraltro tornato oggi molto in voga, che è quello di dire cose vecchie con il vestito nuovo, fare finta che il proprio passato non esista e che ciò che si è promesso e raccontato alla pubblica opinione per essere eletti possa assumere improvvisamente forme e colori diversi per un non meglio precisato “bene comune”.