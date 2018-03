Dimissioni dell'assessore Civitarese, Di Pillo: "Caos nell'amministrazione Alessandrini"

Come noto, uno degli assessori di punta dell'amministrazione Alessandrini, Stefano Civitarese Matteucci, si è dimesso in contrasto con il Sindaco e con il Presidente del consiglio comunale. Sull'argomento interviene ora il consigliere Massimiliano Di Pillo del M5S:

"Le dimissioni di Civitarese sono una chiara dimostrazione dell'inconsistenza politica di questa giunta, che a oltre 4 anni dalla sua elezione ancora non trova la strada giusta per amministrare questa città. Da un lato si annuncia l'istituzione del senso unico in via Marconi in direzione sud-nord - anche se a medio termine, in continuità con quella di Corso Vittorio Emanuele - dall'altro si propone il ripristino del doppio senso proprio su Corso Vittorio, con il conseguente traffico nord-sud indirizzato non si sa dove, in quanto impossibilitato a proseguire su via Marconi. Inoltre si impongono piste ciclabili, come in via Muzii, e allo stesso tempo si riapre al traffico Corso Vittorio con una sede stradale ristretta e senza pista ciclabile ma con abbondanza di fontane e di arredo urbano".