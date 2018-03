Diga foranea, la denuncia di Sospiri e Febbo: “Il cantiere è fermo”

“Se noi siamo i ‘vagabondi della comunicazione’ invitiamo oggi stesso il Governatore D’Alfonso a ‘vagabondare’ con noi a caccia dei suoi cantieri-fantasma con cui ha arricchito la sua campagna elettorale: lo porteremo a scoprire opere mai partite, come la Diga di Chiauci; cantieri affidati e non iniziati, come la ‘Via Verde-Costa dei Trabocchi; interventi appaltati, cantieri aperti ma opere ferme, come la diga foranea di Pescara. Il problema del Governatore D’Alfonso è che la neve caduta nei giorni scorsi si sta sciogliendo ovunque e sta facendo emergere le sue bugie, peraltro a tre giorni dal voto, in modo che gli abruzzesi siano ben consapevoli della regione in ginocchio da cui il Presidente si accinge a scappare a gambe levate. Ma noi lo seguiremo, fino a Roma, per mostrare a tutti il re nudo”.