"Dieci Volte Meglio" chiude la campagna elettorale con un “APEritivo” on the road

Ultime battute di un'intensa campagna elettorale per i candidati della neo formazione politica "Dieci Volte Meglio". Questi gli appuntamenti di venerdì 2 marzo.

PESCARA. Ore 11, in piazza Troilo, c'è la manifestazione “APEritivo 10 Volte Meglio”. I candidati hanno scelto un modo inusuale di incontrare i cittadini: in una piccola Apecar on the road saranno preparati degustazioni e aperitivi che saranno offerti a quanti si avvicineranno per conoscere idee e programmi di Dieci Volte Meglio.

PESCARA. Ore 18 nella sala Favetta del Museo delle Genti d'Abruzzo, in via Delle Caserme 24, i candidati incontreranno i cittadini per ricordare loro le proposte, le idee assolutamete innovative e le questioni da affrontare subito, e con forza e decisione, per un'Italia e un Abruzzo #diecivoltemeglio. Un evento in cui non mancherà l'intrattenimento: saranno infatti presenti l'attore Federico Perrotta e il gruppo Valentina Olla e Red's Band. Seguirà aperitivo.

Dieci Volte Meglio è un partito che si è affacciato da pochi mesi sulla scena politica nazionale: è nato per volontò del Presidente Andrea Dusi. Un partito che mette al centro delle azioni e delle proprie linee guida le persone,

“perché – spiega Alessandra Priante, esperta in turismo internazionale, candidata alla Camera – che sia prioritaria anche la ricerca della felicità, tramite educazione, cultura e merito. Fra gli obiettivi c'è quello prioritario è la creazione di posti di lavoro, puntando sulla crescita di settori quali energie, ambiente e digitale, turismo e imprese”.

I candidati abruzzesi alla Camera sono: Collegio maggioritario (coalizione) L’Aquila-Marsica: Alessandra Priante; Teramo: Danilo Di Domizio; Pescara: Fabio Blasioli; Chieti-Sulmona: Antonio Marsibilio; Lanciano-Vasto: Cristina Pacifico. Collegio Proporzionale Chieti-Pescara-Vasto: Fabio Blasioli, Antonio Marsibilio; L’Aquila-Teramo: Cristina Pacifico Danilo Di Domizio.