Il segretario cittadino Pd Di Pietrantonio sulle polemiche per gli orari di chiusura dei locali: "Scelta irresponsabile"

Tutelare le esigenze di tutti, arrivando a trovare soluzioni e compromessi è il compito primario di chi amministra una città come Pescara. Lo ha dichiarato il segretario cittadino Pd Di Pietrantonio in merito alle polemiche relative alla questione degli orari di chiusura dei locali in città.

Secondo il segretario, il sindaco Masci deve sì guardare alle richieste dei residenti delle zone particolarmente frequentate, ma anche ascoltare i commercianti e gestori dei locali che hanno caratterizzato Pescara come città dell'Adriatico, dell'accoglienza e della movida nella sua accezione positiva, che ha visto lo stesso Masci impegnato in prima linea quando era assessore ed ora da sindaco si trova in difficoltà dovendo ascoltare alcuni pezzi della sua maggioranza:

Pensare di risolvere il problema , come sta facendo questa amministrazione, chiudendo i locali anticipatamente in piena estate di

fatto uccidendo la città più accogliente e vivace d'Abruzzo capace di attrarre migliaia di persone al giorno è davvero da irresponsabili. Covid-19 permettendo crediamo che la città vada riaperta e le regole vadano rispettate, è sui controlli e la sicurezza che bisogna investire e non pensare di risolvere chiudendo i locali.

Maggiori controlli nelle zone calde della movida potranno infatti conciliarsi con un'estensione degli orari di apertura, spiega Di Pietrantonio, per dissaduere e prevenire disordini ed atti di teppismo garantendo alle attività di poter lavorare e maggiore serenità ai residenti.