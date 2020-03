L'appello del segretario cittadino Pd Di Pietrantonio a Marsilio: "Tamponi a tutto il personale sanitario"

Sottoporre a tampone tutto il personale sanitario e le categorie più a rischio contagio per il Coronavirus. L'appello al presidente Marsilio ed all'assessore Verì arriva dal segretario cittadino del Pd Di Pietrantonio, che parla di un'iniziativa necessaria ed indispensabile per contenere i nuovi contagi, assieme ai provvedimenti sempre più restrittivi addotati dal Governo che si spera a breve inizieranno a dare i risultati sperati.

Restare a casa , chiudere tutte le attività e sanzionare i trasgressori sono sicuramente provvedimenti importanti che presto ci daranno i risultati che tutti ci auguriamo ,ma adesso occorre individuare chi è positivo al covid-19 e isolarli altrimenti continueremo ad avere tante persone positive che potranno contagiare altre persone e la tragedia sanitaria ,economica e sociale non avrà mai fine

Secondo Di Pietrantonio, vanno imiegate risorse economiche adeguate per i test rapidi per arginare un'emergenza che non ha precedenti nella storia recente, con la raccomandazione importante per tutti i cittadini che non devono uscire per motivi di lavoro, di restare a casa. Ricordiamo che il sindacato Nursind di Pescara e L'Aquila ha inviato formale diffida alla Regione Abruzzo per la mancanza di dispositivi di protezione individuale e di tamponi per il personale infermieristico nei rispettivi nosocomi di appartenenza territoriale.