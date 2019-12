Di Pasquale replica alla Catalano sulle buche e lavori stradali: "Il Pd fa il gioco delle tre carte"

Il consigliere comunale di Forza Italia Di Pasquale replica alle dichiarazioni fatte dalla consigliera Pd Catalano in merito ai lavori svolti lungo le strade cittadine con buche stradali, in particolare in via Stradonetto, a pochi giorni dalla chiusura dei cantieri. Secondo Di Pasquale, il Pd fa il gioco delle tre carte cercando di nascondere le evidenti responsabilità per lo stato di degrado in cui sono state lasciate dall'amministrazione Alessandrini le strade e piazze cittadine.

Abbiamo ricevuto in eredità una rete viaria malridotta come non si vedeva da molto tempo. Stia tranquilla la

consigliera Catalano, l’amministrazione in carica, cui il gruppo di Forza Italia fa riferimento, sta lavorando con un piano di lavori pubblici molto articolato in ogni area del capoluogo, un programma che riguarda vie, aree di sosta e messa in sicurezza della viabilità. Su Via Stradonetto in particolare completeremo le opere nel rispetto di tutti i requisiti di legge.

Di Pasquale infine invita la Catalano a documentarsi prima di assumere infelici prese di posizione, ricordando che sul fronte della sicurezza delle strade, il sindaco Masci e l'assessore Albore Mascia hanno avviato un calendario di pulitura dei tombini e dei canali di raccolta delle acque mai visto in precedenza.