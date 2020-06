Il consigliere Di Pasquale (Fi) attacca il centrosinistra: "Sul poliziotto aggredito da un extracomunitario silenzio inaccettabile"

Massima solidarietà al poliziotto aggredito da un extracomunitario a Pescara, e critiche al centrosinistra accusato di strumentalizzare gli episodi di cronaca cittadina solo se funzionali alla propria propaganda politica. A parlare è il consigliere comunale di Forza Italia Di Pasquale in merito all'episodio di violenza denunciato oggi con l'aggressione ad un agente a Pescara durante un normale controllo.

Secondo Di Pasquale, il pd e l'opposizione hanno due pesi e due misure per gli atti di violenza cittadina, avendo taciuto in merito a questo grave fatto che ha interessato un uomo in divisa lungo la strada parco.

Quello che però oggi stupisce è l’assordante silenzio del centrosinistra sulla vicenda: non un intervento, non un comunicato, non un misero post di biasimo sui social dove nei giorni scorsi i capigruppo delle forze che compongono la sinistra pescarese si sono sbracciati a farsi fotografare con Drag Queen, a lanciare pesanti accuse contro il sindaco, a sbraitare contro un’amministrazione comunale che, poiché di centrodestra, automaticamente è razzista e omofoba.

Secondo il consigliere, per questo il consiglio comunale ha bocciato ieri l'ordine del giorno sull'aggressione omofoba allo studente molisano, in quanto il centrodestra chiedeva un documento unanime per tutte le forme di violenza e non per il singolo episodio.

