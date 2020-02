Entro la primavera sarà avviata la demolizione dei palazzi pericolanti di via Lago di Borgiano

Sarà avviata entro la prossima primavera la demolizione dei 3 palazzi pericolanti di via Lago di Borgiano nel rione Rancitelli a Pescara.

A farlo sapere è il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri.

Questo quanto afferma Sospiri:

«Entro la prossima primavera dovremo aver già chiuso il bando di gara per l’abbattimento dei tre edifici di via Lago di Borgiano e dovremo essere pronti ad aprire il cantiere, per mettere a frutto il maxi-finanziamento da 11 milioni e mezzo di euro erogato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il ministero dell’Economia. L’Ater, stazione appaltante, ha già pronto il progetto di fattibilità e a giorni verrà pubblicato il bando per affidare la progettazione definitiva ed esecutiva».