La Democrazia Cristiana inaugura la sede regionale a Pescara il 12 dicembre

Sarà inaugurata domani, mercoledì 12 dicembre, a Pescara la sede regionale della lista Democrazia Cristiana, nata dall'unione dei partiti Democrazia Cristiana e Udc.

Il taglio del nastro, con la benedizione del parroco della chiesa del mare, ci sarà alle ore 17:30 in via Carducci 22.

Saranno presenti l'onorevole Giampiero Catone, per i due partiti i segretari regionali, Angelica Bianco ed Enrico Di Giuseppantonio, e i coordinatori provinciali e cittadini che illustreranno il programma elettorale.

La novità per la sede elettorale sarà uno spazio a disposizione per le interviste, di quanti vorranno proporre idee o suggerimenti, nella tradizione democristiana di ascolto dei bisogni del territorio.