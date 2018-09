“Democratici e Popolari per l’Abruzzo”, costituito il coordinamento regionale

Il movimento “Democratici e Popolari per l’Abruzzo”, nato dall’evoluzione del “Coordinamento Democratici Cristiani per l’Abruzzo”, di fronte alle "allucinanti condizioni del panorama politico del nostro Paese" intende sollecitare l’impegno di donne e uomini di buona volontà per valorizzare energie giovani ed esperienze collaudate.

A questo proposito è stato costituito un coordinamento regionale e sono stati individuati i coordinatori delle 4 province:

Vincenzo Palmerio per Chieti,

Francesco Crivelli per Pescara,

Marco Bacchion per Teramo,

Manfredo Marinacci per l’Aquila

I quattro coordinatori affiancheranno:

Licio Di Biase (Coordinatore Regionale)

Mario Amicone (Vice Coordinatore Regionale) nella Segreteria Regionale.

A breve verranno costituiti i coordinamenti provinciali e verranno individuati i coordinatori comunali.