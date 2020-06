L'assessore Del Trecco sull'emergenza topi: "Anche i privati devono fare la loro parte per le derattizzazioni"

L'assessore comunale Del Trecco ha fatto sapere che il Comune sta verificando attentamente tutte le segnalazioni relative alla presenza di topi in città, escludendo qualsiasi infestazione in atto, e sottolineando come il calendario degli interventi sia ormai andato a regime da tempo, concordato con Ambiente Spa che si occupa degli interventi.

Nelle zone più sensibili sono stati inserite delle reti nei tombini che rendono impossibile ad un roditore la risalita dalle fogne, mentre trappole sono state posizionate nelle zone dove spesso vengono segnalate tane. Solitamente ogni prima settimana del mese vengono controllate le sedi comunali, il canile municipale, il mercato coperto di via Orazio, il Parco dell’ex Caserma Di Cocco, il mercato ittico, la golena sud, il teatro D’Annunzio, l’area circostante il laghetto del parco D’Avalos, il

mercato coperto di piazza Muzii, il parco di Villa Sabucchi e il parco de Riseis. Nei giorni e nelle settimane restanti viene controllato il resto della città operando anche su segnalazioni da parte del personale di Ambiente Spa, cittadini ed amministrazione comunale.

L'assessore ha poi sottolineato l'importanza dei controlli e degli interventi privati, dove il Comune non può intervenire e dunque è fondamentale anche una collaborazione per giardini, terreni, scantinati e simili dove possono trovare rifugio i topi:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.