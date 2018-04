Degrado, Teodoro: "Avevamo detto pugno di ferro in un guanto di velluto, così è stato"

L’assessore alla polizia municipale, Gianni Teodoro, commenta con soddisfazione l'ultima operazione antidegrado dell'amministrazione che ieri, attraverso il Gruppo di Intervento Operativo Nucleo Antidegrado, è entrata all'ex Enaip con gli operatori Attiva.

Nella struttura riacquisita dal Comune a seguito dell'operazione di federalismo fiscale sono state trovate e fermate dieci persone: due sono state portate in Questura per attività di identificazione e verifica della congruità del titolo di soggiorno, gli altri sono stati tutti denunciati come prevede il Codice Penale per "invasione di terreni ed edifici pubblici".

“Avevamo detto pugno di ferro in un guanto di velluto contro il degrado ed è quello che il gruppo sta realizzando azione dopo azione – così Teodoro – Il controllo riguarda tutto il territorio cittadino, si sta concentrando ora su quelli che sono luoghi più a rischio, quindi il quadrilatero centrale, gli edifici pubblici che non hanno ancora una destinazione, come l’ex Enaip che insieme ad altri luoghi è stato al centro di diverse operazioni che si sono succedute in questi giorni”.

Attiva ha provveduto a smaltire i rifiuti esterni, e la struttura dovrà ora essere messa in sicurezza, per evitare che ci siano altri bivacchi e svuotata dell’imponente mole di materiale trovata all'interno dei locali.