Cortile pieno di rifiuti al risveglio, la rabbia dei residenti di via Ilaria Alpi [FOTO]

È stato un brutto risveglio per i residenti di via Ilaria Alpi a Pescara quello di questa mattina, martedì 21 gennaio.

Gli abitanti di un condominio si sono infatti risvegliati con il cortile pieno di rifiuti di ogni genere.

A farlo sapere è Guerino Testa, consigliere regionale di Fratelli d'Italia.

Il condominio in questione è quello adiacente al palazzo al numero civico 23 ovvero lo stabile tristemente noto per i problemi sia di natura strutturale che sociale. Tra i rifiuti ritrovati questa mattina bombole del gas, sedie di ferro, cibi avariati, una bicicletta rotta, abiti vecchi e anche un intero bidone dal quale è fuoriuscita immondizia casalinga. «Tutto documentato», sottolinea Testa, «dagli abitanti del palazzo preso d’assalto dall’azione scellerata di chi continua a spadroneggiare nell’inciviltà mettendo anche a repentaglio la sicurezza altrui».

Testa che ha raccolto «l’accorato ed ennesimo appello di quelle persone per bene oramai logorate da una situazione non più gestibile e in continuo peggioramento. Dalla temuta presenza di materiale in cemento-amianto al complessivo stato di deterioramento dello stabile in questione (denunciate svariate volte, l’ultima nel settembre scorso,anche con una mia personale lettera al sindaco Carlo Masci) che esporrebbero a gravi rischi la salute delle persone, alle questioni attinenti la difficile convivenza tra diverse realtà sociali che si traducono in ulteriori cause di pericolosità. Come i tentati accoltellamenti avvenuti qualche mese fa tra immigrati nel vicino parco non più frequentabile dai residenti della zona, all’episodio della notte scorsa che torna a mettere in evidenza il livello di elevata pericolosità, in ogni angolo di quell’agglomerato urbano, che subiscono le persone per bene sentendosi in balia di un territorio senza regole».

Secondo Testa è necessario «un piano di rigenerazione urbana per un sano sviluppo del territorio a Rancitelli non riguardi solo il cosiddetto “ferro di cavallo” ma l’intero rione, perché ovunque non esistono più i giusti parametri di vivibilità. Una efficace azione di riqualificazione territoriale, così come ribadito nelle recenti riunioni avvenute in Regione, passerà attraverso adeguate politiche per l’abitare, sociali e per la sicurezza. Intanto, i residenti di via Ilaria Alpi, hanno provveduto questa mattina a far ripulire a loro spese il cortile e saranno costretti, sempre a loro spese, a far riparare una parte del muro di recinzione danneggiato a causa degli urti con gli oggetti pesanti che sono stati lanciati. La loro esasperazione li ha portati stamani a mettersi in contatto anche con la segreteria del sindaco e hanno annunciato l’intenzione di portare questa situazione sulla ribalta nazionale, rivolgendosi anche a programmi televisivi, dopo anni ed anni di denunce cadute nel vuoto».