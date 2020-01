Degrado assoluto e montagne di rifiuti all'Ex Enaip, il sindaco Masci: "Pescara non meritava questo" - FOTO

Una situazione di degrado estremo, con montagne di rifiuti di ogni genere e condizioni igienico sanitarie inaccettabili. È quanto hanno trovato i dipendenti comunali ed il sindaco Masci all'interno dell'ex Enaip, lungo la riviera nord, struttura abbandonata da decenni e che presto sarà demolita.

Proprio in vista dell'abbattimento del complesso, che per anni ha ospitato senzatetto, spacciatori, tossicodipendenti e prostitute, sono state avviate le operazioni di bonifica. Il primo cittadino ha postato alcune foto commentando su Facebook:

Questo è quello che stiamo trovando dentro le strutture fatiscenti dell'ex Enaip, sulla riviera nord di Pescara, nella fase di pulizia che precede l'abbattimento. Un degrado assoluto, fuori da qualsiasi contesto di civiltà e di dignità umane. Pescara non meritava questo! Tra qualche giorno quei fabbricati abbandonati, simbolo dell'incuria, saranno cancellati dai nostri occhi e tutta l'area verrà bonificata. Pescara non si accontenta, Pescara spicca il volo!

Ricordiamo che i consiglieri d'opposizione Sclocco e Frattarelli avevano proposto un concorso di idee per il futuro dell'area, auspicando che non venga utilizzata solo come parcheggio estivo.