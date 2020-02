Degrado assoluto ed abbandono nel parco fluviale e lungo il ponte di legno - FOTO

Nonostante le svariate segnalazioni degli anni scorsi, restano nel degrado ed abbandono il parco fluviale e il ponte di legno sotto le torri Camuzzi. La denuncia arriva da Casapound che ha raccolto le lamentele dei residenti esasperati per la situazione che si è venuta a creare da anni con l'area che è diventata covo e ritrovo per spacciatori, tossicodipendenti, persone senzatetto che hanno anche realizzato accampamenti di fortuna e baracche.

Per questo, Casapound chiede un intervento immediato ricordando che nel 2002 l'area fu riqualificata per un costo di 700 mila euro, e che potrebbe invece rappresentare un punto di aggregazione sociale per tutti i cittadini della zona: