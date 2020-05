Giampietro non può più aspettare: "Far partire i lavori di riqualificazione in piazza Nilde Iotti"

Piero Giampietro non può più aspettare: "Bisogna far partire i lavori di riqualificazione in piazza Nilde Iotti", afferma in una nota.

Il consigliere comunale del Pd sollecita interventi nel complesso realizzato dalla Gmg in via di Sotto perché ormai si è atteso fin troppo: “Il centrodestra ha bloccato tutto in attesa di una proposta del privato ma, a dieci mesi dalla prima scadenza, non ci sono più scuse”.

“La piazza - sostiene Giampietro - continua a essere ostaggio del degrado com'è da oltre venti anni, il tempo cioè di un lunghissimo contenzioso che si è risolto a favore del Comune solo nel 2016. I lavori non partono e il degrado si aggrava: vista dall’alto, questa piazza fa ancora più male perché oggi almeno una metà poteva essere libera”.

Ecco perché l'esponente Dem invita la giunta Masci a "non perdere più tempo: si facciano partire i lavori e si eviti un’altra estate in queste condizioni disperate".