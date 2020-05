Nel decreto Rilancio anche la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25. Lo annuncia l'onorevole Stefania Pezzopane (Partito Democratico). È previsto il commissario ex lege per A24 e A25 con poteri uguali a quelli previsti all’articolo 4 del decreto Sblocca Cantieri.

“Una notizia importante e speciale – afferma l’esponente del Pd – indirizzata alla semplificazione e alla considerazione che la messa in sicurezza delle autostrade d’Abruzzo è un’opera strategica. Dopo aver abbattuto gli aumenti autostradali per due anni, andava posto ogni impegno per accelerare gli interventi, che si aggiunge agli altri provvedimenti contenuti nel decreto Rilancio come il superbonus per l’edilizia sostenibile con l’abbattimento del 110%, una misura molto importante per l’Abruzzo, che ha la necessità di mettere in sicurezza antisismica preventiva moltissime abitazioni”.