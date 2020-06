Di Nicola lamenta "erogazioni a passo di lumaca" dalle banche per le imprese. Il senatore abruzzese del M5S sottolinea che "nonostante le tante migliorie apportate al testo" del decreto liquidità, "tanti piccoli imprenditori si trovano alla mercé di istituti di credito molto cauti nel concedere i finanziamenti".

Secondo l'esponente pentastellato, infatti, la garanzia al 100% da parte dello Stato non viene comunque vista "come sicura" dalle banche, perché "qualora poi l'impresa destinataria dell'erogazione non dovesse riuscire a restituire il denaro, potrebbe aprirsi lo scenario per la banca dell'incauto affidamento":

"Su queste lungaggini è necessario un surplus di intervento, per questo ho presentato un'interrogazione al governo sul tema. Per essere efficaci, le misure inserite nel decreto liquidità hanno bisogno del pieno impegno di tutti i soggetti interessati all'iter".

C’è poi da migliorare, ammonisce Di Nicola, "l'interoperabilità e lo scambio di informazioni tra ministeri, regioni e soggetti chiave quali l'Inps, onde evitare che un imprenditore si ritrovi tre o quattro volte a dover fornire le stesse documentazioni. Sono mesi cruciali per il nostro tessuto produttivo: la liquidità deve arrivare senza intoppi".