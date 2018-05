Danni da maltempo, vertice con Lolli per quattro sindaci del pescarese

“La bomba d’acqua caduta lo scorso 4 maggio ha messo in ginocchio quattro comuni della provincia di Pescara, ossia Città Sant’Angelo, Collecorvino, Moscufo e Cappelle sul Tavo. Strade dissestate, frane, fossi esondati, case e cantine allagate e famiglie evacuate, un bilancio drammatico che oggi, accompagnati dal Capogruppo di Forza Italia alla Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri, abbiamo rappresentato al Vicepresidente della Regione Giovanni Lolli chiedendo aiuti straordinari a sostegno dei nostri territori. Vanno trovate le risorse per garantire interventi strutturali su un territorio duramente provato prima che altri fenomeni meteorologici avversi possano determinare ulteriori danni con gravi rischi per l’incolumità dei cittadini”.

Lo ha riferito Antonio Zaffiri, sindaco di Collecorvino, che ha partecipato al vertice con il Vicepresidente Lolli, il Capogruppo Sospiri e gli amministratori degli altri tre Comuni colpiti. Moscufo e Collecorvino sono i due Comuni più danneggiati: a Moscufo si sono allagate decine di scantinati, a Collecorvino e Città Sant’Angelo, in località Congiunti, lo straripamento di un fossato ha imposto la chiusura al traffico di due strade provinciali per sei ore con l’ausilio della Polizia di Stato, quella che collega Collecorvino con Congiunti, e poi Cappelle sul Tavo con Città Sant’Angelo.

A Cappelle è stata interrotta la viabilità sulla Statale 151 ed è stata poi riaperta solo con la supervisione dei Carabinieri. Sempre a Cappelle si è allagata tutta la zona artigianale della via Fiume Tavo e a Città Sant’Angelo l’acqua ha devastato la strada in contrada Cipressi e su Collecorvino e Moscufo, infine, si è avuta la situazione più drammatica con l’obbligo di evacuare intere famiglie a rischio per le frane.