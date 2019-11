Case popolari, 300 mila euro dalla Regione per i danni della grandinata

La giunta regionale, fanno sapere il presidente del consiglio Sospiri ed i consiglieri Testa e D'Incecco, ha stanziato 300 mila euro destinati alla sistemazione dei danni causati dalla grandinata del 10 luglio scorso alle palazzine di edilizia popolare della città.

Gli interventi permetteranno di sistemare tetti e solai gravemente danneggiati da quell'evento atmosferico eccezionale, hanno spiegato gli esponenti regionali del centrodestra, dando risposte tempestive alle richieste dei cittadini. La conta totale dei danni all'edilizia popolare supera 1,381 milioni di euro, ed il Comune si è attivato subito per reperire dalle casse comunali fondi destinati alle palazzine di via Caduti per Servizio a Fontanelle.

Oggi anche la Regione è scesa in campo per fare la propria parte e ha approvato una delibera ad hoc stanziando 300mila euro per interventi di manutenzione straordinaria sull’edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, una somma sicuramente non sufficiente per coprire tutte le esigenze, ma comunque un fondo precauzionale utile ad affrontare l’emergenza più urgente in attesa

del riconoscimento dello stato di emergenza nazionale che non consideriamo affatto un ‘caso’chiuso.

I fondi saranno trasferiti non appena si concluderà l'iter burocratico che prevede la richiesta da parte del Comune per il finanziamento con relativa progettazione degli interventi, entro 30 giorni dalla data dell'esecutività della delibera regionale approvata oggi.