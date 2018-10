Daniela Aiuto annuncia: "Lascio definitivamente il Movimento 5 Stelle"

Daniela Aiuto, europarlamentare abruzzese del Movimento 5 Stelle, ha deciso di lasciare definitivamente i pentastellati dopo essersi autosospesa alcuni mesi fa. In un’intervista a 'La Stampa', l’onorevole denuncia le molte difficoltà di dialogo e le tante restrizioni anche personali avute durante il suo mandato:

"Nel Movimento 5 Stelle gli eletti sono al servizio della comunicazione, e non il contrario. Comunicazione fatta di persone di solito provenienti dalla Casaleggio, o scelte lì. Queste persone sono diventate il gestore delle nostre esistenze, non della comunicazione soltanto. Entrano nelle nostre vite perché possono decidere il successo o l’affossamento mediatico del singolo eletto. Si è arrivati anche a dire a qualche mia collega come doveva truccarsi o vestirsi".

Secondo quanto riferito dall'europarlamentare, venivano persino chieste le password dei social. Daniela Aiuto si dice amareggiata "come politico e come donna" per essere stata lasciata "ai margini del MoVimento senza ragione" e fa sapere che proseguirà il mandato ricevuto "con l’impegno di sempre".