L'affondo di D’Incecco: “E’ crisi politica alla Provincia di Pescara”

“La grave crisi politica in atto alla Provincia di Pescara, e ufficialmente dichiarata da ben 4 consiglieri di maggioranza, impone al Presidente Di Marco di aprire una riflessione non più rinviabile circa la propria permanenza in carica. Ci aspettano mesi difficili all’orizzonte che impongono un’operatività e una lucidità che non possono essere pregiudicati da beghe interne di partito, lotte intestine per le candidature alle politiche o guerre di potere, tre situazioni che oggi imbrigliano in modo evidente il lavoro del Presidente Di Marco”.