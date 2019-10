D'Alfonso chiede vigilanza sulla sicurezza delle gallerie autostradali

"I ministri delle Infrastrutture e dell'Interno vigilino sulla sicurezza delle gallerie autostradali, in particolare dell'A24 e A25".

A chiederlo è il senatore del Pd nonché ex governatore dell'Abruzzo, Luciano D'alfonso, con un'interrogazione sottoscritta da una ventina di senatori del Gruppo.

"A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento di prevenzione incendi il quadro di riferimento normativo relativo alla definizione dei requisiti minimi di sicurezza delle gallerie statali risulta prevalentemente definito, per le gallerie rientranti nella rete autostradale transeuropea - spiega - mediante la progettazione e l'adozione di misure di prevenzione atte alla riduzione di situazioni critiche che possano mettere in pericolo la vita umana, l'ambiente e gli impianti della galleria".

Per definire i necessari disposti normativi, il Ministero dell'Interno, competente per la regolazione degli aspetti antincendio delle gallerie stradali, e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno avviato i lavori per la predisposizione di un nuovo e specifico provvedimento recante le norme tecniche per la sicurezza delle gallerie stradali.

In relazione a questo D'Alfonso ha chiesto ai ministri "se abbiano messo in azione o stiano procedendo alla doverosa istruttoria finalizzata all'emanazione del nuovo e rigoroso provvedimento recante le norme tecniche per la sicurezza delle gallerie".

Secondo l'ex presidente della Regione Abruzzo, bisogna chiarire quali siano "le tempistiche di realizzazione e adozione del suddetto provvedimento al fine di scongiurare la chiusura delle gallerie autostradali di cui in premessa"