D'Alfonso ringrazia l'Albania: "Nei momenti di difficoltà gli amici vengono sempre in aiuto"

Il senatore Pd Luciano D'Alfonso, ex sindaco di Pescara ed ex presidente della Regione Abruzzo, ha voluto ringraziare l'Albania e il suo premier Edi Rama per l'invio di 30 sanitari albanesi in Italia con l'obiettivo di assistere i loro colleghi impegnati nella lotta al coronavirus:

"Nei momenti di grande difficoltà, gli amici vengono sempre in aiuto. Edi Rama è la dimostrazione della concretezza dei fatti, è il fratello che mette a disposizione ciò che ha in aiuto degli altri. Grazie Edi, grazie infinite per questa preziosa lezione di amicizia che hai dato a tutto il mondo".

Va ricordato, a tale proposito, che Edi Rama in passato è stato anche a Pescara per partecipare a importanti incontri istituzionali.