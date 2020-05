Avviata anche in Abruzzo la terapia anti Covid-19 con il plasma dei pazienti guariti

I dati sui nuovi casi di contagio da Covid-19 (Coronavirus) in Abruzzo sono confortanti anche in virtù della riapertura di quasi tutte le attività commerciale a partire da ieri, lunedì 18 maggio.

A dirlo è il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, che commenta positivamente il dato odierno che vede solo 4 casi su un numero record di tamponi eseguiti di oltre 1.700.

Inoltre i 4 casi riguardano la sola provincia di Pescara mentre sono a zero nel resto dell'Abruzzo.

Anche il numero dei guariti continua a salire e ormai supera quello dei positivi attivi. «Da ieri», fa sapere Marsilio, «i guariti che hanno sviluppato anticorpi hanno cominciato a donare il sangue per le terapie alla plasma iperimmune. Parte in questi giorni, con la collaborazione della Croce Rossa, la sperimentazione dei test sierologici per capire quanta parte della popolazione ha sviluppato gli anticorpi. I primi giorni della "ripartenza" ci danno segnali incoraggianti, e la Regione Abruzzo sta accompagnando la ripresa dell'economia e il ritorno verso la normalità con il potenziamento delle strutture sanitarie e dei laboratori, protocolli e linee guida per lavorare in sicurezza, regole di precauzione e prudenza che se rispettiamo tutti con serenità ci faranno vincere questa sfida».