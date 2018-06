Crollo hotel Rigopiano, D'Alfonso laconico: "Ho risposto alle domande, sono soddisfatto"

Nell'ambito dell'inchiesta sul crollo dell'Hotel Rigopiano di Farindola è stato ascoltato in Procura a Pescara il Governatore della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, indagato insieme ad altre 13 persone (gli ex Presidenti della Regione dal 2006 al 2017, gli ex Assessori regionali alla Protezione Civile nonché diversi funzionari e dirigenti regionali).

Per tutti le ipotesi di reato sono omicidio colposo, lesioni e disastro colposo. Questo filone, l'ultimo dell'inchiesta, mira ad accertare eventuali responsabilità sulla mancata realizzazione della Carta di localizzazione dei pericoli di valanga (Clpv). Nell'inchiesta sono coinvolte complessivamente 39 persone.