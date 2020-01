Pignoli incontra il custode del cimitero rimasto ferito [FOTO]

Massimiliano Pignoli incontra Massimo Manzo, il custode del cimitero rimasto ferito nel giorno di Natale dopo il crollo del cancello. Stamane, infatti, il capogruppo comunale dell'Udc ha illustrato la proposta fatta all'amministrazione per conferire un encomio all'uomo, che ha salvato due anziani visitatori che proprio in quel momento stavano passando nei pressi dell'inferriata.

"Ho deciso di chiedere la consegna di questa benemerenza per il signor Manzo - ha detto Pignoli - che ha dimostrato un grande altruismo, un grande coraggio e un altrettanto grande attaccamento al lavoro. Il 25 dicembre durante il suo turno di lavoro il signor Manzo si immolò per salvare delle persone che erano nei pressi del cancello e che, se colpiti, avrebbero potuto avere gravi conseguenze per la loro vita. Quindi è un riconoscimento che mi auguro l'amministrazione darà nei prossimi giorni ad una persona che stava lavorando e non ha esitato a intervenire per senso di altruismo".