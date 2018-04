Crisi siriana, Razzi rivendica i suoi meriti: "Ho sempre predicato la pace e la prevenzione"

"Solo oggi si accorgono della crisi siriana, quando le due super potenze stanno per tirare il grilletto. Sarò stato uno che non parla italiano, operaio, e chi più ce ne ha più ne metta, ma nessuno potrà negare che ho sempre predicato la pace e la prevenzione quando ero Segretario della Commissione Esteri del Senato".

Così l'ex senatore di Forza Italia, Antonio Razzi, rivendica i suoi meriti nel processo di mediazione con Assad.

"Sono stato da Assad in Siria mesi e mesi e mesi fa sotto le bombe tra paesi distrutti - aggiunge - Tutti a prendermi in giro per il selfie con Assad che, peraltro, aveva chiesto lui per cercare un approccio distensivo, per cercare di sensibilizzare a occuparcene prima che fosse troppo tardi e i venti di guerra cominciassero a spirare. Ma purtroppo con un ministro degli Esteri assolutamente inutile ecco qui i risultati. La politica estera è importante, non possiamo tenere ministri inerti. Il governo è stato irresponsabile perché se n'è fregato della Corea del Nord, della Siria e altro ancora. Ministri degli esteri, ma quali esteri?".