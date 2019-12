Crisi senza fine per i negozi del centro commerciale naturale di Pescara: l'appello di Pignoli

Un sostegno dall'amministrazione comunale per i commercianti del centro commerciale naturale, dove ormai è crisi costante e profonda e dove decine di attività chiudono per fallimento. A lanciare l'appello alla giunta Masci è il consigliere e capogruppo Udc Pignoli che nei giorni scorsi ha incontrato i rappresentanti dei negozianti, ormai sfiniti dalla crisi degli acquisti e dalla concorrenza dei centri commerciali.

Secondo Pignoli, il Comune deve intervenire immediatamente e dare risposte, per un problema che coinvolge tutto il tessuto economico cittadino.

Per una serie di motivazioni, anche difficilmente comprensibili, tanti cittadini continuano a preferire i centri commerciali, alle attività cittadine che così sono sempre più in crisi. I negozianti sono esasperati, e chiedono quale è l'indirizzo nel merito dell'amministrazione comunale che deve anche farsi carico di un problema che riguarda però in generale tutta la città, considerando che Pescara vive di commercio e di terziario. Se non si risolleva il commercio cittadino, questa città è destinata a morire.