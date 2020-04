L'assessore Cremonese e il capogruppo regionale Testa scrivono a Conte: "Stop ai pagamenti delle bollette per marzo e aprile"

Sospendere i pagamenti delle bollette di luce e gas per i mesi di marzo e aprile per i cittadini e le imprese, e da maggio attivare pagamenti posticipati a partire dal prossimo anno con formula rateizzata. È questa la proposta dell'assessore comunale Cremonese e del capogruppo alla Regione Testa, entrambi di Fratelli d'Italia, che hanno scritto una lettera al premier Conte riguardante proprio l'urgenza della questione delle utenze per tutti coloro che sono rimasti coinvolti dal lockdown per quasi due mesi.

La sospensione, che attualmente è entrata in vigore solo per le zone rosse, dovrebbe essere estesa a tutti i cittadini di tutto il territorio italiano, con le attività commerciali e turistiche che saranno le più colpite dalla crisi post Coronavirus e che devono essere alleggerite dal carico delle bollette. Stesso discorso per le famiglie e per coloro che hanno perso il lavoro, che lo perderanno e per chi avrà stipendi ridotti per cassa integrazione o per congedi parentali.

Chiediamo che voglia prendere in seria considerazione l’attivazione immediata , all’interno del “Cura Italia”, di una misura straordinaria sicuramente in grado di dare ossigeno agli italiani, viceversa sarà inesorabile il danno economico per migliaia di attività commerciali e turistiche che faranno fatica a rimettersi in piedi e per le famiglie il cui potere di acquisto è destinato a calare ulteriormente nei prossimi mesi, paralizzando i consumi. L’Abruzzo, dopo il susseguirsi di sciagure, questa volta potrebbe davvero non farcela, e il grido di allarme che si leva dalla nostra regione è colmo di insicurezza e preoccupazioni per il presente ed il futuro Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ricordiamo che allo stato attuale le compagnie di gestione del settore energetico non hanno adottato sospensioni del pagamento delle utenze per marzo e aprile, ma in alcuni casi saranno previste delle dilazioni sulle prossime bollette.