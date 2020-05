Covid Hospital Pescara, consegnati i primi 32 posti letto [FOTO]

Inaugurato stamane il IV piano – Zona A del Covid Hospital di Pescara con la consegna dei primi 32 posti letto: la Regione ha infatti ufficializzato il completamento di una parte della struttura. Esulta il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Guerino Testa:

"Esprimo la massima soddisfazione per la concretizzazione di un saggio progetto che fin da subito ho definito come il piccolo Spallanzani d'Abruzzo, e che ci consentirà di gestire al meglio l'emergenza sanitaria ancora in corso, restituendo anche gli spazi all'ospedale Santo Spirito che potrà tornare ad occuparsi esclusivamente di diagnostica e cura di altre discipline".

Negativo, invece, il commento del vice presidente del consiglio regionale Domenico Pettinari: “Più che un’inaugurazione sembra una festa per l’avvio dei lavori quella che abbiamo visto oggi. Marsilio e la sua giunta hanno deciso di tagliare il nastro in pompa magna per 32 posti letto dei 181 previsti, e il reparto di terapia intensiva sembrerebbe ancora in lavorazione e quindi assolutamente lontano dall’essere operativo per il pubblico”.