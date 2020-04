Covid-19, si pensa a uno sgravio delle tasse per i proprietari dei negozi in locazione

Il presidente della Commissione Commercio e Attività Produttive, Fabrizio Rapposelli, ha annunciato una sinergia tra la Regione Abruzzo, il Comune di Pescara e l'Unione dei Piccoli Proprietari Immobiliari per consentire la ripresa rapida del settore commercio nella fase 2.

Durante il confronto con l’Uppi, attraverso il presidente Lorenzo Cirillo intervenuto in videoconferenza, si è deciso di creare un circuito virtuoso che garantisca uno sgravio delle tasse a carico degli operatori e tuteli anche i proprietari dei negozi in locazione, pronti, dal canto loro, a intervenire con una riduzione dei canoni.

Ora queste proposte si concretizzeranno in un ordine del giorno che verrà sottoposto al vaglio del consiglio comunale. Ecco cosa ha dichiarato Cirillo:

“I proprietari dei locali sono pronti e disponibili a dare il proprio contributo per incentivare l’uscita dalla crisi, partendo dal presupposto che in una città come Pescara non esistono affitti stratosferici: forse alcune grandi catene pagheranno per locali enormi, situati nella zona più centrale come corso Umberto, o nel primo tratto di via Nicola Fabrizi, compresa tra via Roma e via Piave, locazioni di 8-10mila euro al mese. Per tutto il resto della città gli affitti si aggirano sui 1.000-1.500 euro al mese di media”.