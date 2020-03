Aumento Cosap Comune di Pescara, l'assessore Seccia: "È solo un adeguamento per legge"

L'aumento della Cosap a Pescara ovvero il canone per l'occupazione del suolo pubblico è un adeguamento dovuto per legge.

A spiegarlo è l'assessore ai Tributi del Comune, Eugenio Seccia che risponde alle polemiche del Pd accusandolo di fare demagogia.

«L’aggiornamento delle tariffe», sottolinea Seccia, «non è né un capriccio né un modo di gravare il canone, ma risponde al preciso obbligo di adeguare gli indici Istat dell’imposta fermi dal 2009. La demagogia di cui si nutre il centrosinistra, che per cinque anni si è ben guardato dall’ottemperare a un obbligo specifico, è tale da spacciare come «bocciatura delle riduzione delle tariffe» un atto del Consiglio comunale per impedire ciò che la legge espressamente non permette. Lo sbandierato "assorbimento dell’aumento deciso con delibera 34 del 2020" è pertanto inattuabile».

Questo quanto aggiunge l'assessore comunale: