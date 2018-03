Corso Vittorio Emanuele, Gasbarro: "Dov'è finita la corsia dedicata agli autobus?"

L’ex consigliere di circoscrizione Benedetto Gasbarro critica l'amministrazione comunale dopo l'annuncio che Corso Vittorio Emanuele verrà riaperto al traffico.

"In poche ore la decisione di riaprire a doppio senso Corso Vittorio Emanuele - afferma Gasbarro - Forse gli attuali amministratori, sindaco in primis, non ricordano o fanno finta di non ricordare che questo importante asse viario in direzione nord sud, prima della riqualificazione, aveva una corsia dedicata agli autobus. A seguito della riqualificazione la carreggiata si è notevolmente ristretta e riproporre il doppio senso su un pezzo di strada in cui insistono ben due fermate dei mezzi pubblici sembra quanto meno azzardato. Circa il 90% degli autobus urbani e buona parte di quelli suburbani transitano ancora su questa arteria. Non essendoci una corsia a loro dedicata, come può la circolazione essere fluida? Sfido qualsiasi automobilista a mettersi in colonna dietro file di bus durante l’arco della giornata".