Coronavirus, il sindaco di Farindola chiede di inserire anche Penne nella zona rossa

Ilario Lacchetta, sindaco di Farindola, chiede al presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, di inserire Penne nella zona rossa che ha istituito ieri tramite un'ordinanza.

Nella zona rossa sono stati inseriti i comuni di Elice per la provincia di Pescara e 5 della Val Fino (Castiglione Messer Raimondo, Montefino, Arsita, Bisenti e Castilenti) per la provincia di Teramo.

Questo quanto dichiara Lacchetta, come riferisce Ansa Abruzzo:

«Io spero che il Presidente Marsilio possa tornare sulla sua decisione in quanto Penne deve essere assolutamente zona rossa per il boom di contagi che ha avuto, quelli acclarati e quelli non ancora scoperti, e quindi secondo me in questa fase è opportuno che ci fosse stata una chiusura totale dell'area, affinché questi contagi rimangano limitati, per consentirci poi di ripartire. Penso alla Brioni e a quelle altre realtà produttive che con una non chiusura saranno costrette a ricevere lavoratori, con potenziali nuovi contagi che destabilizzerebbero ulteriormente il territorio e quindi per questi motivi mi auguri che il Presidente della Regione torni sui suoi passi».