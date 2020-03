Coronavirus, Verì annuncia il potenziamento dei servizi sul territorio

Coronavirus, l’assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì annuncia il potenziamento dei servizi sul territorio:

“Gli ultimi dati dei contagi in Abruzzo – spiega – mostrano come, fortunatamente, finora il numero dei pazienti non ospedalizzati sia pari a circa il 60% del totale dei positivi. Questo significa che non c’è un’ulteriore pressione sui ricoveri ospedalieri e che molti pazienti sono in condizioni non critiche, ma d’altra parte ci impone di potenziare i servizi sul territorio”.