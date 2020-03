Coronavirus, l'appello dell'assessore Verì: "Servono medici in Abruzzo"

Servono medici negli ospedali abruzzesi per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. L'appello, che appare come un vero grido d'allarme, è stato lanciato oggi dall'assessore regionale alla sanità Verì durante la conferenza stampa che si è tenuta in Comune a Pescara alla presenza del presidente della Regione Marsilio che ha fatto il punto della situazione sull'emergenza per il Covid19 in Abruzzo.

Un appello diretto ai medici ed agli abruzzesi nel mondo con titoli di studio equiparati, affinchè vengano a lavorare sul territorio in questo momento d'emergenza. L'assessore Verì ha aggiunto che servono risorse umane, ricordando che si è già attinto dai bandi aberti e che altro personale è stato reclutato con l'interruzione dell'attività ambulatoriale programmata avendo a disposizione anche dispositivi delle strutture accreditate che si sono fatte carico dei casi no Covid.

"L`Abruzzo ha risposto fino ad oggi in maniera fattiva e concreta. Abbiamo gestito tutti i nostri pazienti. Abbiamo garantito un alto livello di assistenza.Vedremo cosa succedera` se supereremo il numero dei contagi che abbiamo previsto"