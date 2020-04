Coronavirus, l'assessore Verì si difende: "Abbiamo commesso errori, ma ci stiamo impegnando al massimo"

Il Coronavirus è un'emergenza sanitaria senza precedenti, ed anche se alcuni errori sono stati fatti, la giunta regionale ha sempre garantito il massimo impegno e sforzo per riuscire a far sopportare al sistema sanitario regionale l'enorme lavoro compiuto e da compiere per fronteggiare la diffusione del virus.

A parlare è l'assessore regionale alla sanità Verì che si difende dalle accuse arrivate dall'opposizione che ha parlato di immobilismo e di incompetenza, evidenziando come la giunta Marsilio abbia dato risposte concrete ai cittadini e sia pronta ad assumersi le responsabilità del proprio operato e degli errori fatti.

“Fortunatamente le critiche strumentali non hanno il potere di modificare i risultati concreti che ogni giorno raggiungiamo nella gestione di questa pandemia, che stiamo affrontando da soli e senza il sostegno concreto del Governo nazionale, formato dai partiti di cui fanno parte i nostri detrattori. È un attacco odioso perché tutti ormai sanno che non c’è alcuna certezza che un ricoverato senza sintomi, che arriva in ospedale in urgenza, sia negativo al virus. Giocano un ruolo importante le informazioni fornite dallo stesso o dai suoi accompagnatori al momento dell’accettazione. Se non c’è alcun elemento sospetto, il paziente non viene isolato"

L'assessore ricorda che la macchina della sanità abruzzese non si è fermata e continua a ricoverare centinaia di pazienti al giorno per patologie non Covid, comprese le strutture residenziali assistenziali e socio sanitarie dove il monitoraggio è massimo per evitare nuovi focolai. La Regione, spiega la Verì, continua ad avere difficoltà a reperire dispositivi di protezione individuale e altri materiali che arrivano con il contagocce dal Governo, cercando forniture autonomamente ed evitando pagamenti azzardati:

Ce la stiamo mettendo tutta e se abbiamo sbagliato in qualcosa ce ne assumiamo la responsabilità e ci mettiamo la faccia. Chi critica comodamente da casa, continuerà a farlo. Ma almeno da queste confortevoli postazioni alzi un telefono, faccia una videochiamata ai propri rappresentanti che siedono al Governo e lavori per l’Abruzzo, con i fatti. Come stiamo provando a fare noi